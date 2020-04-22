***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.02.2020Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi8 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave yeni yönetim kurulu üyesinin seçilmesi9 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması10 - Denetçinin seçimi11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AFYON 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 2 AFYON 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23 Mart 2020 günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığına Tamer SAKA'nın, Oy Toplama Memurluğuna İlker YILDIRIM'ın, Tutanak Yazmanlığına Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.3-Denetçi Raporları okundu.4-2019 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.5-Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.6-2019 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Ve kar payı dağıtılmamasına karar verildi.7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.8- Şirketimiz mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave yeni Yönetim Kurulu üyesi olarak Ali ÇALIŞKAN 2020 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, bir yıl süre için görev yapmak üzere seçildi.9-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.10- Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasına yaptırılmasına karar verildi.11- 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.12- 2020 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 500.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.14-Dilek ve Temennilerde bulunuldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 23 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839975BIST