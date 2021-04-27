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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2021 10:17



***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tesciili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 22.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinde yapılması kararlaştırılan değişikliklere ilişkin karar 22 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Afyon Çimento.pdf
EK: 2 AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931179


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