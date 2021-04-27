***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin TesciiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 22.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 23 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinde yapılması kararlaştırılan değişikliklere ilişkin karar 22 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Afyon Çimento.pdfEK: 2 AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931179BIST