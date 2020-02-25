***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaKurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesinin 25.02.2020 tarihli raporu doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Ali ÇALIŞKAN'ın seçilmesinin 23 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda önerilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821580BIST