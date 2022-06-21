***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Afyon Fabrikası'nda Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu konusunda yatırım yapılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında •Yaklaşık 3.370 kWp DC kurulu güce sahip GES tesisinin kurulumunun yapılmasına, •Yapılacak yatırım için 52.000.000,00 (elliikimilyon) TL bütçe ayrılmasına ve 9 yıl süreli Enerji Performans Sözleşmesi yapılmasına, •Yatırıma 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başlanılmasına, karar verilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038559BIST