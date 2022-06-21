***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 18:22
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Afyon Fabrikası'nda Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu konusunda yatırım yapılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında •Yaklaşık 3.370 kWp DC kurulu güce sahip GES tesisinin kurulumunun yapılmasına, •Yapılacak yatırım için 52.000.000,00 (elliikimilyon) TL bütçe ayrılmasına ve 9 yıl süreli Enerji Performans Sözleşmesi yapılmasına, •Yatırıma 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başlanılmasına, karar verilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038559
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0204
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1080
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.024,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.023,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3377
|17,3520
|% 0,12
|
|Euro
|18,2499
|18,3306
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,2168
|21,3232
|% 0,23
|
|Frank
|17,8831
|17,9908
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6093
|4,6324
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.776
|6.903
|-1,00
|
|Yarım
|3.327
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.688
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,54
|