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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2020 13:53
GÜNCEL HABERLER



***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
AFYON, TRAAFYON91F6 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 1,00 AFYON, TRAAFYON91F6 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payları, Şirketimizin ana hissedarı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
21 Ocak 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Şirket'imizin 450.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 300.000.000.- TL artırılarak 400.000.000.- TL'ye çıkarılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz İzahname başvurusunun onaylandığı Kurul'un 02 Nisan 2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. SPK tarafından onaylanan İzahname KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835726


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