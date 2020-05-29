***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımının tescil edilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)AFYON, TRAAFYON91F6 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 1,00 AFYON, TRAAFYON91F6 Hamiline AFYON(RÜÇHAN), TRRAFYN00029 1.256.211,168Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 1.256.211,168Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payları, Şirketimizin ana hissedarı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.04.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.05.2020SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 29.05.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermayenin 6. maddesinin tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 21.05.2020 tarihinde onaylanmış olup, çıkarılmış sermayenin 400.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 29.05.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847680BIST