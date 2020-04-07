***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2020 13:51
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
VECİH YILMAZ Yatırımci İlişkileri Bölümü Yöneticisi 26.06.2019 0(216)554 70 10 v.yilmaz@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 904103-700593
ÖZGE ÖZCAN 18.02.2019 0(216)554 70 64 o.ozcan@cimsa.com.tr
TUNCAY KERTİŞ 18.02.2019 0(216)554 70 73 t.kertis@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 214054-702086
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835724
BIST
14:4394.256
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.185,17
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
14:436,7626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
14:437,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
14:43360,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,85
|Açılış
|: 360,14
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.142.000
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.005.072
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.272.459
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|224.459
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|DARDL
|5,75
|2.053.895
|% -6,20
|
|THYAO
|9,49
|577.601.065
|% 3,49
|
|GARAN
|7,96
|549.650.393
|% 2,58
|
|ASELS
|24,14
|435.625.134
|% 1,86
|
|SASA
|9,70
|374.324.796
|% 4,75
|
|PGSUS
|40,28
|368.854.343
|% 9,99
|
|YKBNK
|1,92
|249.920.009
|% 2,67
|
|PETKM
|3,47
|338.607.829
|% 0,58
|
|IHLGM
|1,09
|98.066.662
|% 2,83
|
|ISFIN
|3,06
|250.726.700
|% 3,73
|
|KRDMD
|2,10
|148.264.578
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2953
|8,3369
|% 0,40
|
|Frank
|6,9170
|6,9587
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7925
|1,8015
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-7,03
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,23
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,97
|33,97
|0,92
|
Seans Raporu
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-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2562, 71 artarak (% 2.35 ) 111, 788
-
14:53XU100
Endeks 94, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 32 üstünde . İşlem hacmi 7, 402.00 milyon TL de
-
14:53VERTU
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 701, 465 adet işlem
-
14:52AKENR
Yüzde 7.14 oranında artışla 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 591, 587 adet işlem
-
14:51TOASO
Yüzde 5.48 oranında artışla 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 295, 112 adet işlem