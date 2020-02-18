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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

18.02.2020 20:05
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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2020
Karar Sayısı
283
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
     
KARAR TARİHİ : 18 Şubat 2020
KARAR SAYISI : 283
   
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18 Şubat 2020  tarih ve 283 sayılı kararı ile onaylanmış 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolarımız ekte sunulmuştur.
  
   31.12.2019 Tarihli Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz daha sonra ayrıca gönderilecektir.
  
   - Konsolide olmayan finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini,
  
   - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
   -İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
  
 Saygılarımızla,
  
  
 AFYON
 ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
    
Ülkü ÖZCAN                Vecih YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
 
                                                      
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819973


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Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
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Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,09  
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