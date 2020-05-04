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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

04.05.2020 16:10
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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 100.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %300 oranında artırılarak 400.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına ilişkin olarak 16 Nisan 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kullanım süresi 30 Nisan 2020 tarihinde sona ermiştir.
Bu süre sonunda 1.256.211,168.- TL nominal paylı hisseye ilişkin rüçhan hakkı kullanılmamıştır. Söz konusu paylar, 06-07 Mayıs 2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerinden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
    
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte verilmekte olup, ayrıca, Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin internet sitesi (www.afyoncimento.com) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi (www.akyatirim.com.tr) 'den ulaşılabilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842250


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7361 8,7799 % 0,07  
Frank 7,2767 7,3206 % 0,21  
Riyal 1,8702 1,8796 % 0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 6,84  
Altın Gr. 387 387 3,30  
Cumhuriyet 2.476 2.534 20,50  
Tam 2.553 2.596 20,90  
Yarım 1.238 1.269 10,30  
Çeyrek 621 635 5,10  
Gümüş.Ons 14,86 14,89 -0,11  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,01  
B. Petrol 26,32 26,32 -0,12  
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