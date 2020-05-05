***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
05.05.2020 10:04
***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AFYON
İlgili Şirket Ünvanı AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 300.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
AFYON, TRAAFYON91F6 1.256.211,168
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 07.05.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AFYON-ENG.pdf
EK: 2 AFYON.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842476
BIST
11:3599.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 339,53
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:357,0584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:357,6681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:35385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.866.763
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.889.000
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,24
|292.402.502
|% -6,37
|
|GARAN
|8,27
|247.729.494
|% 1,22
|
|KRDMD
|2,27
|239.727.446
|% 5,09
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,40
|209.108.659
|% -3,78
|
|KRDMD
|2,27
|239.727.446
|% 5,09
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|GSRAY
|2,68
|198.593.744
|% -3,60
|
|DOHOL
|1,89
|102.841.736
|% 2,72
|
|GUSGR
|2,95
|117.812.428
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7577
|8,8016
|% 0,23
|
|Frank
|7,2699
|7,3137
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8726
|1,8820
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|2,70
|
|Tam
|2.551
|2.590
|2,70
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,40
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|28,78
|28,78
|1,58
|
Seans Raporu
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-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 290, 18 artarak (% 0.31 ) 93, 009
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, EGCEY, TACTR, EGCYH, EGCYO, CASA, EKIZ
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, HALKS, OTKAR
-
11:49
CASA, ALYAG, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:49
PGSUS, AFYON, BTCIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında