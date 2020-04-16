***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.04.2020 09:18
***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AFYON]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E %300,00 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,413 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838476
BIST
12:0795.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -125,56
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:076,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9231
En Düşük
6,8896
12:077,5313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:07383,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,11
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,63
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.432.128
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|39.459.253
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.414.167
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,80
|19.803.640
|% -9,69
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|50,85
|572.228.228
|% -8,30
|
|THYAO
|10,14
|470.117.158
|% -2,12
|
|ECILC
|4,62
|387.117.077
|% 5,72
|
|ASELS
|26,38
|318.477.383
|% -0,23
|
|MGROS
|29,94
|303.668.875
|% 3,74
|
|ECILC
|4,62
|387.117.077
|% 5,72
|
|IHLGM
|1,00
|49.108.687
|% -1,96
|
|YKBNK
|1,94
|89.507.342
|% 0,00
|
|THYAO
|10,14
|470.117.158
|% -2,12
|
|IHLAS
|0,57
|24.702.665
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6072
|8,6504
|% -0,27
|
|Frank
|7,1274
|7,1704
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8354
|1,8446
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,91
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.520
|15,90
|
|Tam
|2.528
|2.593
|16,30
|
|Yarım
|1.230
|1.262
|7,90
|
|Çeyrek
|617
|631
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,42
|28,42
|0,73
|
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