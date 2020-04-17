***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.04.2020 09:14
***AFYON*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AFYON]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/04/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838787
BIST
10:3198.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.820,14
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:316,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:317,5219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:31378,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -5,37
|Açılış
|: 378,40
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|507.260
|% 9,94
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|LIDFA
|3,48
|1.547.329
|% 9,78
|
|TSPOR
|4,41
|7.276.963
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,75
|1.813.049
|% -7,41
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PENGD
|3,50
|2.896.946
|% -5,91
|
|AKBNK
|5,81
|264.791.358
|% 2,83
|
|ASELS
|27,46
|205.526.866
|% 3,00
|
|THYAO
|10,49
|184.721.244
|% 3,25
|
|ECILC
|4,80
|164.794.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,50
|140.204.808
|% 3,03
|
|IHLAS
|0,69
|31.227.181
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,81
|264.791.358
|% 2,83
|
|IHLGM
|1,09
|45.075.391
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,01
|73.298.525
|% 3,08
|
|ECILC
|4,80
|164.794.444
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6241
|8,6673
|% -0,01
|
|Frank
|7,1258
|7,1687
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8423
|1,8516
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-22,53
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.493
|-30,10
|
|Tam
|2.504
|2.566
|-30,90
|
|Yarım
|1.218
|1.249
|-15,00
|
|Çeyrek
|611
|624
|-7,50
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,11
|28,11
|0,29
|