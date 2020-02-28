***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:04
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822470
BIST
10:16104.575
En Yüksek
|Değişim
|: -5,29%
|| -5.843,61
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:166,2250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:166,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:16326,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,54
|Açılış
|: 326,93
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|HUBVC
|25,00
|1.080.575
|% 8,07
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|MTRYO
|5,85
|112.737
|% 0,00
|
|LINK
|19,35
|45.685
|% -19,98
|
|DERIM
|6,47
|13.807
|% -19,93
|
|BUCIM
|3,11
|83.910
|% -19,01
|
|AKMGY
|21,00
|21.630
|% -18,92
|
|NUGYO
|2,99
|62.680
|% -18,75
|
|THYAO
|11,33
|127.750.561
|% -6,75
|
|ASELS
|26,58
|111.546.748
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,57
|37.152.746
|% -5,86
|
|PETKM
|3,56
|34.772.393
|% -4,81
|
|GARAN
|9,44
|33.867.083
|% -7,36
|
|EKGYO
|1,37
|21.309.065
|% -6,80
|
|KRDMD
|2,57
|37.152.746
|% -5,86
|
|IHLAS
|0,71
|9.490.656
|% -8,97
|
|ODAS
|1,91
|24.324.609
|% -6,37
|
|TSKB
|1,10
|13.736.917
|% -6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0067
|8,0468
|% 0,45
|
|Frank
|6,4251
|6,4638
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6578
|1,6661
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-8,03
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,07
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|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-1,60
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