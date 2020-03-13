***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:06
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828466
BIST
15:4497.793
En Yüksek
|Değişim
|: 4,44%
|| 4.153,96
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:446,2969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0204
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:447,0011
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0718
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:44322,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,03
|Açılış
|: 322,01
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.111.021
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.028.959
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|539.206
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|28.073.060
|% 9,97
|
|PGSUS
|39,04
|79.817.313
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,08
|955.017.754
|% 7,06
|
|THYAO
|9,23
|854.147.151
|% 8,84
|
|GARAN
|9,27
|480.067.017
|% 6,06
|
|EREGL
|8,33
|301.047.142
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,12
|292.405.261
|% 6,00
|
|ODAS
|1,38
|263.143.852
|% 4,55
|
|IHLGM
|0,96
|142.561.887
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,12
|292.405.261
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,25
|276.723.380
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|142.219.182
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8412
|7,8805
|% -0,88
|
|Frank
|6,5873
|6,6269
|% -1,14
|
|Riyal
|1,6723
|1,6806
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|18,25
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|8,34
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|4,03
|
|Çeyrek
|515
|526
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|15,81
|15,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,48
|35,48
|2,26
|
Seans Raporu
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15:55TKFEN
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6137, 31 artarak (% 5.39 ) 119, 911