***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2020 10:02
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834878
BIST
14:2791.261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 1.708,39
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
14:276,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:277,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:27357,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 7,26
|Açılış
|: 357,83
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.456.770
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.740.447
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.746.557
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.166.058
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.950.577
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|GARAN
|7,66
|359.399.571
|% 1,59
|
|SASA
|9,19
|340.967.437
|% 9,14
|
|PETKM
|3,46
|285.910.449
|% 1,47
|
|THYAO
|9,12
|261.429.316
|% 2,13
|
|ASELS
|23,62
|204.350.429
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,05
|109.741.751
|% 5,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.456.770
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,85
|167.247.801
|% 1,65
|
|PETKM
|3,46
|285.910.449
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,53
|33.831.657
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3281
|8,3699
|% 1,09
|
|Frank
|6,9106
|6,9523
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7969
|1,8059
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.639
|19,65
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,58
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,96
|32,96
|-1,15
|
Seans Raporu
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14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1717, 28 artarak (% 1.61 ) 108, 184
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14:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SASA, PETKM
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14:37XU100
Endeks 91, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 4, 495.00 milyon TL de
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14:37GLRYH
Yüzde 9.55 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 287, 907 adet işlem
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14:36IHLAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 0.53 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 384, 387 adet işlem