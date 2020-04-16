***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:02
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838485
BIST
12:1495.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 77,34
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:146,9242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9246
En Düşük
6,8896
12:147,5287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:14383,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,04
|Açılış
|: 383,53
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.581.026
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|40.458.710
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|54.577.773
|% -9,93
|
|KUYAS
|1,57
|46.101.844
|% -8,72
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|51,85
|626.679.182
|% -6,49
|
|THYAO
|10,19
|483.694.433
|% -1,64
|
|ECILC
|4,66
|399.806.907
|% 6,64
|
|ASELS
|26,42
|326.178.760
|% -0,08
|
|MGROS
|30,04
|306.744.835
|% 4,09
|
|ECILC
|4,66
|399.806.907
|% 6,64
|
|IHLGM
|1,01
|51.990.923
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,93
|91.647.456
|% -0,52
|
|THYAO
|10,19
|483.694.433
|% -1,64
|
|IHLAS
|0,58
|27.971.884
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6074
|8,6506
|% -0,26
|
|Frank
|7,1260
|7,1690
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8352
|1,8444
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,84
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.519
|15,20
|
|Tam
|2.527
|2.593
|15,60
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,29
|28,29
|0,60
|
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