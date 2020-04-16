***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:36
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838530
BIST
12:5195.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 59,60
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:516,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9279
En Düşük
6,8896
12:517,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:51383,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,03
|Açılış
|: 383,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.671.371
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.365.850
|% -9,93
|
|DOCO
|358,50
|63.904.531
|% -9,88
|
|PENGD
|3,74
|161.958.393
|% -9,44
|
|CLEBI
|78,60
|23.472.960
|% -8,76
|
|PGSUS
|51,30
|747.438.231
|% -7,48
|
|THYAO
|10,21
|547.366.548
|% -1,45
|
|ASELS
|26,64
|456.882.336
|% 0,76
|
|ECILC
|4,63
|431.757.497
|% 5,95
|
|MGROS
|29,84
|337.390.194
|% 3,40
|
|ECILC
|4,63
|431.757.497
|% 5,95
|
|IHLGM
|1,01
|57.109.803
|% -0,98
|
|IHLAS
|0,58
|32.227.701
|% -4,92
|
|THYAO
|10,21
|547.366.548
|% -1,45
|
|IHEVA
|1,92
|98.945.387
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6147
|8,6579
|% -0,18
|
|Frank
|7,1265
|7,1695
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8363
|1,8455
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|5,45
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.519
|14,40
|
|Tam
|2.526
|2.592
|14,70
|
|Yarım
|1.229
|1.261
|7,20
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,24
|28,24
|0,55
|