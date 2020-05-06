***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 10:17
***AFYON*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842931
BIST
11:3698.594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -143,05
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:367,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0834
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:367,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0668
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:36392,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,02
|Açılış
|: 392,47
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|5.178.553
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|15.979.220
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.219.470
|% -9,94
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|ULUUN
|9,56
|75.005.686
|% -7,09
|
|DEVA
|15,00
|27.808.737
|% -6,43
|
|KRDMD
|2,36
|387.479.413
|% 4,42
|
|ASELS
|27,18
|211.758.284
|% 0,44
|
|GARAN
|8,10
|192.769.233
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,29
|139.396.976
|% 3,10
|
|PETKM
|3,51
|134.574.358
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,36
|387.479.413
|% 4,42
|
|ODAS
|1,85
|130.889.510
|% 2,21
|
|KARSN
|1,84
|118.923.624
|% 6,36
|
|PETKM
|3,51
|134.574.358
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,29
|46.965.255
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8326
|8,8769
|% 0,63
|
|Frank
|7,3164
|7,3605
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9018
|1,9113
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-1,07
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,47
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.561
|20,50
|
|Tam
|2.586
|2.627
|25,00
|
|Yarım
|1.262
|1.284
|12,20
|
|Çeyrek
|629
|642
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,77
|31,77
|0,80
|
Seans Raporu
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11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -122, 69 kaybederek (% -0.13 ) 92, 403
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11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, ARTI, EKIZ, EGCYH, UZERB, TACTR, EGCEY, TUCLK, CASA, EGCYO
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11:50
IZTAR, ISATR, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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KRONT, PETUN, GEDIK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:50
Bu seansda işlem gören 303 hisse senedinden 130 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 138 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 35 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem