***AFYON* *CIMSA*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AFYON******CIMSA*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [CIMSA]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgili şirketler alanından CIMSA seçilerek 30.01.2024 tarihli İlişkili Taraf İşlemleri konulu açıklamanın yeniden yapılmasıdır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 uncu maddesi gereğince, Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.Bu kapsamda, Şirketimizin 2024 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 30 Ocak 2024 tarihli ve 400 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.Buna göreAfyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2023 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2024 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2023 yılında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gerçekleştirdiği çimento satış işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2024 yılında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki işlemleri Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245437BIST