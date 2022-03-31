***AFYON* *EGEEN* *BOBET* *CIMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.03.2022 09:21
***AFYON******EGEEN******BOBET******CIMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AFYON, BOBET, CIMSA, EGEEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,045 TL Teorik Fiyat: 3,465 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BOBET.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1447368 TL Teorik Fiyat: 4,955 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CIMSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,4805553 TL Teorik Fiyat: 34,599 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EGEEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 24 TL Teorik Fiyat: 1735,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014280
BIST
12:342.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,34
|Açılış
|: 2.236
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|Önceki Kapanış
|: 2.230
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2.242
En Düşük
2.231
12:3414,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 14,6450
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|Önceki Kapanış
|: 14,6450
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14,6725
En Düşük
14,5922
12:3416,3245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0296
|Açılış
|: 16,2700
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|Önceki Kapanış
|: 16,3200
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En Düşük
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12:34906,81
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|Açılış
|: 906,81
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
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911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:32
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,13
|46.341.090
|% 8,52
|
|ASUZU
|72,70
|59.753.741
|% 6,91
|
|TURGG
|210,10
|31.471.096
|% 6,65
|
|KTSKR
|33,82
|65.499.623
|% 6,62
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,41
|80.575.544
|% -6,49
|
|ARMDA
|68,85
|611.891
|% -4,18
|
|GLBMD
|5,72
|5.080.273
|% -3,87
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,34
|2.272.491.737
|% 0,50
|
|KRDMD
|15,27
|1.320.538.155
|% 2,14
|
|GARAN
|12,18
|1.208.857.638
|% -0,08
|
|KARSN
|5,64
|692.338.878
|% 6,21
|
|SISE
|15,28
|622.423.895
|% 0,99
|
|KARSN
|5,64
|692.338.878
|% 6,21
|
|GARAN
|12,18
|1.208.857.638
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,05
|375.879.461
|% -1,70
|
|ODAS
|1,70
|154.892.821
|% 1,19
|
|ISFIN
|3,60
|322.780.984
|% 4,96
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6611
|14,6637
|% 0,07
|
|Euro
|16,3143
|16,3348
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1744
|19,2706
|% -0,13
|
|Frank
|15,7968
|15,8920
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8954
|3,9150
|% -0,01
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-9,35
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|-26,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-27,97
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-13,52
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,93
|