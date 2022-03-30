***AFYON* *EGEEN* *BOBET* *CIMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AFYON******EGEEN******BOBET******CIMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AFYON, BOBET, CIMSA, EGEEN31.03.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAFYON CIMENTO AFYON 0,045 0,0405BOGAZICI BETON SANAYI BOBET 0,1447368 0,1302631CIMSA CIMSA 1,4805553 1,3324997EGE ENDUSTRI EGEEN 24 21,6Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014096BIST