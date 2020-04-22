***AFYON* *VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.04.2020 09:19
***AFYON******VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AFYON, VKGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AFYON.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/04/2020)
VKGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/04/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839727
BIST
12:0998.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.229,64
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.929
En Düşük
97.897
12:096,9797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:097,5821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:09381,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,79
|Açılış
|: 381,02
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|38.803.561
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.943.043
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|RTALB
|13,91
|5.020.981
|% 9,96
|
|BIZIM
|14,79
|42.393.214
|% 9,96
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,55
|5.972.146
|% -4,14
|
|SNGYO
|0,96
|15.017.271
|% -4,00
|
|EUYO
|1,68
|9.061.306
|% -4,00
|
|IHEVA
|1,72
|15.927.492
|% -3,37
|
|GARAN
|8,29
|252.768.162
|% 1,34
|
|DOHOL
|1,84
|207.661.250
|% 6,98
|
|GSRAY
|2,70
|200.054.750
|% 6,30
|
|ECILC
|4,73
|191.572.044
|% 1,72
|
|ASELS
|27,16
|138.125.317
|% 0,74
|
|DOHOL
|1,84
|207.661.250
|% 6,98
|
|KARSN
|1,58
|126.913.660
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,70
|200.054.750
|% 6,30
|
|ODAS
|1,66
|85.651.213
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,02
|82.433.328
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5852
|8,6282
|% 0,43
|
|Frank
|7,1726
|7,2158
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8463
|1,8555
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|17,76
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.503
|19,40
|
|Tam
|2.508
|2.568
|19,90
|
|Yarım
|1.222
|1.254
|9,70
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|17,57
|17,57
|-1,76
|
Seans Raporu
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12:22PINSU
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12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1253, 38 artarak (% 1.08 ) 116, 783
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12:19XU100
Endeks 98, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 3, 945.00 milyon TL de