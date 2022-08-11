***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 22:01
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022-6 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054876
BIST
12:572.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 8,34
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:5717,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:5718,4953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0373
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:571.032,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.032,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.515.779
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.311.979
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.561.668
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.822.542
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,80
|13.304.374
|% -9,83
|
|KZBGY
|28,90
|25.467.397
|% -7,96
|
|DOBUR
|44,50
|863.574
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|77.002.219
|% -6,39
|
|BLCYT
|12,11
|43.247.458
|% -6,12
|
|THYAO
|62,90
|3.668.045.657
|% 2,44
|
|YKBNK
|5,70
|960.287.546
|% 1,42
|
|SAHOL
|23,86
|909.595.174
|% -1,16
|
|AKBNK
|10,30
|894.020.825
|% 2,28
|
|GARAN
|18,15
|827.511.881
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,70
|960.287.546
|% 1,42
|
|ODAS
|4,01
|671.214.031
|% 2,04
|
|VAKBN
|4,63
|625.476.737
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|508.824.624
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,64
|386.958.205
|% -0,27
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9612
|% 0,13
|
|Euro
|18,4862
|18,4953
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,7593
|21,8685
|% -0,34
|
|Frank
|18,9894
|19,1038
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7682
|4,7922
|% 0,09
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-3,60
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.886
|6.990
|-34,00
|
|Tam
|6.920
|6.970
|-22,00
|
|Yarım
|3.372
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,66
|