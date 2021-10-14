***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 08:40
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
COWEN 7.803,9153 % 0,000256 % 0,000112 % 0,436767
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. 60.375,9739 % 0,000107 % 0,000866 % 8,099452
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970541
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:059,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0976
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
18:0510,6580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1144
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
18:05528,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,84
|Açılış
|: 528,39
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|2,21
|2.535.935
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|2.445.840
|% 0,00
|
|PARSN
|28,44
|28.274.139
|% 0,00
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|90.673.069
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,21
|2.535.935
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|2.445.840
|% 0,00
|
|PARSN
|28,44
|28.274.139
|% 0,00
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|90.673.069
|% 0,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% 0,00
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 0,00
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1597
|9,1641
|% 0,95
|
|Euro
|10,6485
|10,6577
|% 1,08
|
|Sterlin
|12,4951
|12,5578
|% 1,02
|
|Frank
|9,9027
|9,9624
|% 1,15
|
|Riyal
|2,4356
|2,4478
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,17
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,45
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,93
|83,93
|0,75
|