***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2022 19:43
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2050
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emrah Ayrancı 2014 -... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
İdil Sazer 2012 - .... Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bulut Özer 2013 - 2016 Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer --- 2016 - ?.. Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman 7 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Niyazi Atasoy 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. -- 2014 -...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Ümit Şener 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Alper Özdamar 2013 - ....... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş. - 2016 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Can Özçelik 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş. --- 2016 - .......Ak Portföy Yönetimi A.Ş 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Egemen Korkmaz 2010 - ...... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988787
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 0,5112
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5913
En Düşük
12,9640
18:0515,3470
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 0,5452
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3580
En Düşük
14,6944
18:05790,96
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 31,96
|Açılış
|: 790,96
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,91
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4540
|13,5972
|% 4,05
|
|Euro
|15,2472
|15,3137
|% 3,46
|
|Sterlin
|18,2946
|18,3864
|% 3,97
|
|Frank
|14,7407
|14,8295
|% 3,82
|
|Riyal
|3,5993
|3,6173
|% 3,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|11,84
|
|Altın Gr.
|789
|789
|30,33
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,39
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|1,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında