***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2050Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST TEMETTU 25 GETIRI 90 05/02/2021 01.01.2025BIST-KYD REPO (BRUT) 10 05/02/2021 01.01.2025İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul musteri@agesa.com.trSabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHakan Çeken 2166351753 hakan.ceken@agesa.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994724BIST