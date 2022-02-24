***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.02.2022 14:02
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004027
BIST
14:401.837
En Yüksek
|Değişim
|: -8,90%
|| -179,49
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:4014,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 0,5913
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:4016,2987
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 0,6409
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3654
En Düşük
15,4856
14:40910,64
En Yüksek
|Değişim
|: 7,33%
|| 62,23
|Açılış
|: 910,64
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ALKA
|17,43
|43.267.835
|% 7,59
|
|ULUUN
|6,58
|142.936.657
|% 5,79
|
|PETUN
|20,12
|41.228.838
|% 5,18
|
|DAGHL
|13,90
|6.521.280
|% 2,96
|
|HUNER
|2,47
|632.960.475
|% 2,07
|
|NUGYO
|4,77
|13.942.885
|% -10,00
|
|ELITE
|15,66
|17.957.778
|% -10,00
|
|GSRAY
|2,61
|16.959.987
|% -10,00
|
|ASUZU
|42,84
|29.883.952
|% -10,00
|
|SRVGY
|87,30
|20.637.880
|% -10,00
|
|EREGL
|27,94
|2.457.077.319
|% -8,15
|
|GARAN
|10,99
|1.463.608.859
|% -5,50
|
|THYAO
|25,28
|1.454.731.170
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,56
|1.061.530.310
|% -9,90
|
|YKBNK
|3,55
|729.700.786
|% -9,44
|
|HUNER
|2,47
|632.960.475
|% 2,07
|
|YKBNK
|3,55
|729.700.786
|% -9,44
|
|GARAN
|10,99
|1.463.608.859
|% -5,50
|
|ODAS
|1,26
|157.674.688
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.267.800
|% -9,95
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3758
|14,4084
|% 4,28
|
|Euro
|16,1471
|16,2987
|% 4,09
|
|Sterlin
|19,1869
|19,2831
|% 2,84
|
|Frank
|15,5028
|15,5962
|% 3,44
|
|Riyal
|3,8205
|3,8397
|% 4,06
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|60,31
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,85
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.059
|6.220
|477,14
|
|Yarım
|2.929
|3.009
|230,80
|
|Çeyrek
|1.469
|1.504
|115,41
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,01
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Seans Raporu
14:40
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