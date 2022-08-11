***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.08.2022 15:44
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054616
BIST
16:112.872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 42,73
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:1117,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0706
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:1118,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1535
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:111.035,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.035,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BARMA
|43,56
|7.346.220
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.565.336
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.938.046
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.384
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.858.769
|% 9,81
|
|PAMEL
|188,00
|14.690.180
|% -9,62
|
|TIRE
|19,92
|222.929.650
|% -9,62
|
|KZBGY
|31,70
|59.606.271
|% -9,12
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,40
|5.242.071.991
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|2.233.323.775
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,60
|2.057.389.359
|% 3,51
|
|SASA
|53,65
|1.923.566.794
|% 1,61
|
|SISE
|24,42
|1.583.579.761
|% 1,75
|
|EKGYO
|3,67
|1.550.925.482
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,60
|2.057.389.359
|% 3,51
|
|DOHOL
|4,22
|966.475.320
|% 0,72
|
|AKBNK
|10,07
|2.233.323.775
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,19
|1.323.757.276
|% 2,48
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9267
|17,9396
|% 0,40
|
|Euro
|18,5503
|18,5683
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,8784
|21,9881
|% 0,52
|
|Frank
|19,0402
|19,1549
|% 0,85
|
|Riyal
|4,7604
|4,7843
|% 0,44
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,60
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,14
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.945
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.384
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,03
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|1,60
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26TLMAN
Yüzde 4.79 oranında artışla 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 926, 904 adet işlem
-
16:24SKBNK
Yüzde 4.90 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 706, 294 adet işlem
-
16:23SEGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 993, 528 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 2, 870 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 42, 835.00 milyon TL de
-
16:22KRGYO
Yüzde 5.72 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 702, 077 adet işlem