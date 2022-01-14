***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,365Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,48Varsa İade Tutarı (TL)24224,41Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)7777,3Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 7,5Brüt Getiri (%)% 21,66Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)7777,3Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 10Açıklamalar2021 Toplam Gider Oran Bildirimihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994547BIST