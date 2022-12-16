***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 14:38
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087937
BIST
15:005.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 33,22
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:0018,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:0019,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:001.068,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.068,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ARASE
|255,20
|25.133.372
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.530.898
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.632.194.993
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.450.136
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.041.943
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.411.625
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.007.137
|% -9,82
|
|EUREN
|14,48
|778.013.893
|% -9,05
|
|ALFAS
|295,40
|261.242.639
|% -7,54
|
|VAKBN
|12,38
|4.703.810.423
|% 7,93
|
|THYAO
|140,70
|4.246.704.098
|% 0,43
|
|YKBNK
|12,05
|4.076.893.573
|% 1,77
|
|AKBNK
|19,15
|3.447.011.058
|% 3,51
|
|EKGYO
|8,16
|3.437.976.657
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,16
|3.437.976.657
|% 3,55
|
|VAKBN
|12,38
|4.703.810.423
|% 7,93
|
|SKBNK
|3,17
|1.151.305.157
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,05
|4.076.893.573
|% 1,77
|
|TSKB
|4,98
|1.219.200.088
|% 7,33
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6476
|18,6510
|% 0,04
|
|Euro
|19,8329
|19,8412
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6628
|22,7764
|% 0,12
|
|Frank
|19,9800
|20,1004
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,02
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,37
|
|Cumhuriyet
|7.189
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.226
|7.273
|15,00
|
|Yarım
|3.499
|3.556
|8,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,72
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|-1,57
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 42 artarak (% 0.42 ) 5, 594
-
15:15XU100
Endeks 5, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 72, 104.00 milyon TL de
-
15:15HATEK
Yüzde 7.72 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 358, 811 adet işlem
-
15:14NETAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 43.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 105 adet işlem
-
15:13GSDDE
Yüzde 8.77 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 323, 334 adet işlem