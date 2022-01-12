***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
12.01.2022 16:54
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993106
BIST
16:472.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 19,35
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
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2.075
En Düşük
2.056
16:4713,7942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0127
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:4715,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0442
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7649
En Düşük
15,5761
16:47809,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,52
|Açılış
|: 809,23
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:47
|DOBUR
|118,80
|23.663.562
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.502.369
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|28.859.910
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|GEDZA
|19,55
|37.504.589
|% -7,35
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,31
|67.273.160
|% -5,27
|
|EUHOL
|2,72
|7.825.393
|% -4,23
|
|KRDMD
|12,94
|5.093.101.625
|% 2,37
|
|SISE
|15,40
|2.923.421.925
|% 4,34
|
|THYAO
|26,98
|2.395.373.140
|% 0,30
|
|EREGL
|31,84
|2.075.682.635
|% 0,25
|
|YKBNK
|3,83
|1.204.445.174
|% 2,13
|
|KRDMD
|12,94
|5.093.101.625
|% 2,37
|
|YKBNK
|3,83
|1.204.445.174
|% 2,13
|
|SISE
|15,40
|2.923.421.925
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,38
|292.171.872
|% 0,42
|
|PETKM
|9,61
|929.839.786
|% 1,69
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7860
|13,7942
|% -0,09
|
|Euro
|15,7245
|15,7439
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,8227
|18,9171
|% 0,39
|
|Frank
|14,9502
|15,0403
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6673
|3,6857
|% 0,07
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,32
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|5.368
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.339
|5.474
|39,09
|
|Yarım
|2.580
|2.648
|18,91
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,46
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,18
|0,07
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|0,62
|