***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalariç tüzükhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993115BIST