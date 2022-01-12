***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
12.01.2022 16:55
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993119
BIST
17:062.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 23,27
|Açılış
|: 2.070
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|Önceki Kapanış
|: 2.046
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2.075
En Düşük
2.056
17:0613,7892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 13,8050
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|Önceki Kapanış
|: 13,8400
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13,8577
En Düşük
13,7216
17:0615,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 15,7100
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|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7649
En Düşük
15,5761
17:06806,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
|: 806,95
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|Önceki Kapanış
|: 808,72
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810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:04
|DOBUR
|118,80
|23.879.422
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.643.580
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.442.661
|% 9,93
|
|GEDZA
|19,45
|41.649.391
|% -7,82
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,32
|67.702.601
|% -5,05
|
|EUHOL
|2,72
|7.988.713
|% -4,23
|
|KRDMD
|13,06
|5.378.002.475
|% 3,32
|
|SISE
|15,37
|2.992.379.518
|% 4,13
|
|THYAO
|27,06
|2.450.295.752
|% 0,59
|
|EREGL
|31,92
|2.128.761.446
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,86
|1.357.978.773
|% 2,93
|
|KRDMD
|13,06
|5.378.002.475
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,86
|1.357.978.773
|% 2,93
|
|SISE
|15,37
|2.992.379.518
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,39
|309.614.711
|% 0,84
|
|GARAN
|11,85
|1.323.334.705
|% 0,59
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7708
|13,7957
|% -0,08
|
|Euro
|15,7101
|15,7261
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,7903
|18,8845
|% 0,21
|
|Frank
|14,9283
|15,0182
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6615
|3,6799
|% -0,09
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-3,11
|
|Altın Gr.
|807
|808
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.339
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.581
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.323
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,06
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,72
|