***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
12.01.2022 16:55
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993126
BIST
16:452.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,57
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:4513,7957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0112
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:4515,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0460
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
16:45809,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,62
|Açılış
|: 809,34
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:43
|DOBUR
|118,80
|23.658.572
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.482.529
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.368.925
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|GEDZA
|19,58
|37.259.043
|% -7,20
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,32
|67.132.849
|% -5,05
|
|CELHA
|8,50
|18.843.999
|% -3,95
|
|KRDMD
|12,92
|5.080.439.201
|% 2,22
|
|SISE
|15,40
|2.917.815.881
|% 4,34
|
|THYAO
|26,96
|2.388.132.675
|% 0,22
|
|EREGL
|31,86
|2.070.473.649
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,83
|1.203.388.009
|% 2,13
|
|KRDMD
|12,92
|5.080.439.201
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,83
|1.203.388.009
|% 2,13
|
|SISE
|15,40
|2.917.815.881
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,37
|292.100.273
|% 0,00
|
|PETKM
|9,61
|928.307.477
|% 1,69
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7806
|13,8017
|% -0,04
|
|Euro
|15,7332
|15,7532
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,8189
|18,9132
|% 0,37
|
|Frank
|14,9397
|15,0297
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6684
|3,6868
|% 0,10
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,54
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|5.361
|5.442
|31,00
|
|Tam
|5.339
|5.474
|38,99
|
|Yarım
|2.580
|2.648
|18,86
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,16
|0,05
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|0,47
|