***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR2.12, 14 866.273.693 1.045.560.488Kasa0 0Alınan Çekler0 0Bankalar2.12, 14 359.065.700 593.618.085Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)2.12, 14 -479.024 -271.671Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları0 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar2.12, 14 507.687.017 452.214.074FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR83.891.491Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar4, 11.4 4.850.379.084 4.258.297.753Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 112.335.795 91.957.332Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 54.220.169 48.414.125Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 58.115.626 43.543.207Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12.1 3.803.161 321.063Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar223.758 271.153Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar45 3.579.403 49.910İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 268.774 244.210Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar44.685 44.685Diğer Çeşitli Alacaklar25.564 1.000Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar198.525 198.525Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI73.312.483 36.569.876Ertelenmiş Üretim Giderleri2.20 32.088.523 26.487.439Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları2.496.239 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler47.1 38.727.721 10.082.437DİĞER CARİ VARLIKLAR47.1 8.919.034 3.637.016Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar35,47.1 4.072.480 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları47.1 1.998.151 2.163.478Personele Verilen Avanslar47.1 2.848.403 1.473.538Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI7.185.210.284 6.189.836.364CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12.1 49.026.994.354 43.743.106.415Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)2.20,12.1,17.2,17.15 315.406.502 297.737.441Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar12.1 48.711.587.852 43.445.368.974Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12.1 43.506 42.507Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12.1 43.506 42.507Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR45.2 897.700 897.700Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler0 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar45.2 897.700 897.700Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6.3.4 84.369.135 79.851.392Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Makine ve Teçhizatlar6.3.4 41.069.006 31.906.268Demirbaş ve Tesisatlar6.3.4 27.552.379 26.670.272Motorlu Taşıtlar6.3.4 6.172.480 6.172.480Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6.3.4 29.918.396 28.794.218Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6.3.4 37.344.337 37.585.917Birikmiş Amortismanlar (-)6.3.4 -57.687.463 -51.277.763Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 200.574.627 176.377.445Haklar0 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 284.555.210 254.426.560Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -128.808.590 -115.209.407Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 44.828.007 37.160.292GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI3.622.492 3.047.713Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler3.622.492 3.047.713DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21, 35 60.868.091 43.035.551Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21, 35 60.868.091 43.035.551Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI49.377.369.905 44.046.358.723TOPLAM VARLIKLAR56.562.580.189 50.236.195.087YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 7.481.314 6.188.823Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 12.947.498 11.928.814Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -5.466.184 -5.739.991Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,19 514.983.433 465.695.343Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar4,19 75.342.787 64.984.683Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,19 439.640.646 400.552.327Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar4,19 0 158.333Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR4,19 6.583.772 27.787.155Ortaklara Borçlar19 710.176 694.425İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 1.595.426 1.082.982Diğer İlişkili Taraflara Borçlar19, 45 4.278.170 26.009.748DİĞER BORÇLAR4,19,47.1 31.968.375 42.140.234Alınan Depozito ve Teminatlar9.678 8.813Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar31.958.697 42.131.421Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI216.565.374 191.925.200Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17.15 90.302.291 71.659.980Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 39.937.203 37.878.326Muallak Tazminat Karşılığı - Net2.20, 17.15 86.325.880 82.386.894İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI143.799.196 89.127.409Ödenecek Vergi ve Fonlar42.972.065 45.831.090Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri9.470.693 6.198.303Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 92.234.755 169.773.460Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)35 -878.317 -132.675.444Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23.2 59.387.354 59.556.984Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23.2 59.387.354 59.556.984GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 55.703.758 24.968.148Ertelenmiş Üretim Gelirleri2.20, 19 2.352.990 1.818.460Gider Tahahkkukları19 53.348.713 23.147.633Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler19 2.055 2.055DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.2 10.785.467 6.675.369Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23.2 10.785.467 6.675.369KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.047.258.043 914.064.665UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 24.532.716 26.704.181Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 43.698.677 47.108.822Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -19.165.961 -20.404.641Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR4,17.5,17.6,19 48.710.804.484 43.444.431.495Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar4,17.5,17.6,19 48.710.804.484 43.444.431.495Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17.15 5.613.808.340 4.913.859.936Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net0 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net17.15 5.559.851.258 4.861.842.787Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net2.20, 17.15 53.957.082 52.017.149DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI14.282.161 13.129.475Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları14.282.161 13.129.475DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR22 40.173.332 30.976.095Kıdem Tazminatı Karşılığı22 40.173.332 30.976.095Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI54.403.601.033 48.429.101.182ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE2.13,15.3 180.000.000 180.000.000(Nominal) Sermaye2.13,15.3 180.000.000 180.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15.2 837.095 837.095Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15.2 837.095 837.095KAR YEDEKLERİ684.752.535 260.378.594Yasal Yedekler15.2 95.539.901 95.539.901Statü Yedekleri15.2 11.494 11.494Olağanüstü Yedekler15.2 678.092.194 229.767.946Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi15.2 -60.761.406 -44.638.573Diğer Kar Yedekleri15.2 -28.129.648 -20.302.174GEÇMİŞ YILLAR KARLARI3.489.303 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI242.642.180 451.813.551Dönem Net Karı242.642.180 451.813.551Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI1.111.721.113 893.029.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE56.562.580.189 50.236.195.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR15.546.109 16.287.266Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)13.734.732 15.640.714Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,24 21.268.693 17.069.060Brüt Yazılan Primler (+)5,24 21.430.998 17.155.127Reasüröre Devredilen Primler (-)5,24 -162.305 -86.067SGK'ya Aktarılan Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17.15,47.4 -7.533.961 -1.428.346Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17.15 -7.621.217 -1.117.857Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17.15 87.256 -310.489Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)1.811.377 646.552Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)1.811.377 646.552Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)0 0HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-19.971.768 -16.476.751Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -1.457.322 -580.795Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)-1.416.705 -937.421Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-1.432.705 -998.421Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10,17.15 16.000 61.000Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -40.617 356.626Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)20.417 306.078Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -61.034 50.548İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -211.865 -168.257Faaliyet Giderleri (-)31 -18.294.270 -15.421.336Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)-8.311 -306.363Brüt Diğer Teknik Giderler (-)-8.311 -306.363Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-4.425.659 -189.485HAYAT TEKNİK GELİR1.134.874.719 725.333.656Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)628.146.230 375.478.821Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)5,24 639.254.580 383.005.472Brüt Yazılan Primler (+)5,24 654.186.129 388.622.222Reasüröre Devredilen Primler (-)5,24 -14.931.549 -5.616.750Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,17.15,47.4 -11.108.350 -7.526.651Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17.15 -12.352.006 -7.940.896Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)10,17.15 1.243.656 414.245Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri5 479.315.794 327.153.637Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 27.412.695 22.701.198Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5 27.412.695 22.701.198Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER-1.029.622.683 -645.345.668Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -82.431.101 -41.074.069Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)-78.532.731 -46.587.567Brüt Ödenen Tazminatlar (-)-94.051.917 -46.830.486Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 15.519.186 242.919Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)47.4 -3.898.370 5.513.498Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)2.160.839 2.976.816Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)10 -6.059.209 2.536.682İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5,47.4 -708.382.029 -422.677.402Matematik Karşılıklar (-)-708.724.145 -422.771.523Aktüeryal Mate -708.676.596 -422.741.155Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar-47.549 -30.368Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)342.116 94.121Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)10,17.15 342.116 94.121Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)5 -1.728.069 -1.392.830Faaliyet Giderleri (-)31 -182.167.430 -110.543.382Yatırım Giderleri (-)5,36 -55.201.587 -69.808.473Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)5,26 287.533 150.488TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT105.252.036 79.987.988EMEKLİLİK TEKNİK GELİR25 205.439.784 134.993.762Fon İşletim Gelirleri25 152.778.557 97.409.961Yönetim Gideri Kesintisi25 47.378.815 31.477.748Giriş Aidatı Gelirleri25 5.164.379 6.068.513Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi25 530 4.763Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri25 117.503 32.777Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ-214.792.949 -118.431.918Toplam Fon Giderleri (-)-22.898.661 -15.452.885Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)31 -179.894.805 -97.457.471Diğer Teknik Giderler (-)-10.257.448 -4.466.809Ceza Ödemeleri (-)-1.742.035 -1.054.753TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK-9.353.165 16.561.844II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI-4.425.659 -189.485TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT105.252.036 79.987.988TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK-9.353.165 16.561.844GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ91.473.212 96.360.347YATIRIM GELİRLERİ267.654.122 75.003.206Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler26 104.948.778 38.710.047Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar26 9.476.041 26.860.019Finansal Yatırımların Değerlemesi27 114.297.463 -1.576.586Kambiyo Karları36 36.712.990 10.226.300İştiraklerden Gelirler26 71.699 64.230Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler26 0 830Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler13, 26 2.434.684 868.854Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri26 -287.533 -150.488YATIRIM GİDERLERİ (-)-36.238.627 -37.243.685Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)-3.598.761 -2.762.397Yatırımlar Değer Azalışları (-)0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-620.235 -321.849Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)13 -4.708.211 -17.931.610Kambiyo Zararları (-)36 -7.023.105 -3.331.121Amortisman Giderleri (-)6.1 -20.286.584 -12.896.708Diğer Yatırım Giderleri (-)8 -1.731 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)9.172.529 35.221.227Karşılıklar Hesabı (+/-)-4.675.680 -3.103.893Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35,47.4 18.699.311 9.470.737Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar47.2 14.486.484 38.772.191Diğer Gider ve Zararlar (-)47.2 -18.975.597 -11.116.352Önceki Yıl Gelir ve Karları47.3 5.321 1.671.692Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)47.3 -367.310 -473.148DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI242.642.180 126.785.996Dönem Karı veya Zararı332.061.236 169.341.095Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35,47.4 -89.419.056 -42.555.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları242.642.180 126.785.996Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri672.605.155 479.395.312Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri2.449.241.712 1.356.844.498Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-232.585.019 -119.151.504Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-2.193.881.690 -1.283.072.692Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit695.380.158 434.015.614Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-31.763.061 -13.394.362Diğer Nakit Girişleri196.857.607 16.204Diğer Nakit Çıkışları (-)-338.088.531 -283.338.957Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit522.386.173 137.298.499YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı38.230 31.500Maddi Varlıkların İktisabı (-)6.3.1 -49.040.577 -24.172.270Mali Varlık İktisabı (-)11.4 -1.248.816.197 -736.955.382Mali Varlıkların Satışı11.4 661.565.290 496.307.160Alınan Faiz126.109.891 76.416.830Alınan Temettüler26 71.699 65.060Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-510.071.664 -188.307.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -2.391.461 -4.402.969Ödenen Temettüler (-)0 -127.390.267Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.391.461 -131.793.236KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ10.691.502 27.260.936Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış20.614.550 -155.540.903Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 755.154.934 703.099.426Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2.12 775.769.484 547.558.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 689.047.270Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 36.602.809 0 0 80.315.165 11.494 97.169.074 294.948.728 0 689.047.270Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.097.258 0 0 -1.097.258Varlıklarda Değer Artışı0 0 -51.419.833 0 0 0 0 0 0 0 -51.419.833Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 126.785.996 0 126.785.996Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000.000 0 -160.000.000Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 15.100.000 0 115.754.780 -134.948.728 4.093.948 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -14.817.024 0 0 95.415.165 11.494 211.826.596 126.785.996 4.093.948 603.316.175Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.539.901 11.494 210.302.867 451.813.551 0 893.029.240Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye180.000.000 0 -44.638.573 0 0 95.539.901 11.494 210.302.867 451.813.551 0 893.029.240Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -7.827.474 0 0 -7.827.474Varlıklarda Değer Artışı0 0 -16.122.833 0 0 0 0 0 0 0 -16.122.833Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 242.642.180 0 242.642.180Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer0 0 0 0 0 0 0 448.324.248 -451.813.551 3.489.303 0Dönem Sonu Bakiyesi180.000.000 0 -60.761.406 0 0 95.539.901 11.494 650.799.641 242.642.180 3.489.303 1.111.721.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026123BIST