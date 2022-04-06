***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHaluk Dinçer Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA FIRAT KURUCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırLÜTFİYE YEŞİM UÇTUM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Teşhisi Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiEMMANUEL GERARD C. VAN GRIMBERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırANTONIO CANO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHÜSEYİN GÜRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.05.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırHATİCE BURCU CİVELEK YÜCE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırERKAN ŞAHİNLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırSEVAL KOR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHANS MAURICE PLETINCKX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016565BIST