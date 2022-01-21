***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995591
BIST
17:011.993
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -21,21
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:0113,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0499
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:0115,2560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1120
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2560
En Düşük
15,0961
17:01793,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,04
|Açılış
|: 793,03
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:01
|LINK
|33,44
|27.750.832
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.909.738
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.219.598
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,87
|61.696.380
|% 9,44
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.091.764
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,12
|2.508.897.908
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,21
|2.454.849.803
|% -3,48
|
|SISE
|13,89
|1.409.099.201
|% 0,73
|
|GARAN
|11,92
|1.337.768.471
|% -0,17
|
|PETKM
|8,77
|1.235.351.545
|% -1,02
|
|YKBNK
|4,02
|1.054.255.827
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,21
|2.454.849.803
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,40
|416.978.942
|% 0,00
|
|PETKM
|8,77
|1.235.351.545
|% -1,02
|
|TSKB
|1,56
|196.416.282
|% 0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4046
|13,4266
|% 0,37
|
|Euro
|15,2247
|15,2560
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,1353
|18,2263
|% 0,16
|
|Frank
|14,6367
|14,7248
|% 0,94
|
|Riyal
|3,5617
|3,5795
|% 0,27
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,61
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,45
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-3,60
|
|Yarım
|2.531
|2.598
|-1,75
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,80
|87,80
|-0,58
|
Seans Raporu
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