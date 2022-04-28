***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )TürkçeYıllık RaporYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2021 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİYAT RAPORU, İÇ KONTROL GÖRÜŞ RAPORU, SAKLAMA GÖRÜŞ RAPORU, FAALİYET RAPORU VE PERFORMANS RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025180BIST