***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 23:02
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2021 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİYAT RAPORU, İÇ KONTROL GÖRÜŞ RAPORU, SAKLAMA GÖRÜŞ RAPORU, FAALİYET RAPORU VE PERFORMANS RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025294
BIST
13:182.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,81
|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
|: 2.428
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2.443
En Düşük
2.413
13:1814,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0417
|Açılış
|: 14,8000
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|Önceki Kapanış
|: 14,7750
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14,8319
En Düşük
14,7579
13:1815,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1187
|Açılış
|: 15,6550
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|Önceki Kapanış
|: 15,5300
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15,7024
En Düşük
15,5143
13:18913,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,04
|Açılış
|: 913,53
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|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,93
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler13:18
|EGSER
|23,76
|49.804.085
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.541.280
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.766.588
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.777
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.274.087
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.027.867
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.860.079
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|4.827.188
|% -9,94
|
|DITAS
|27,92
|23.409.364
|% -8,57
|
|ENJSA
|13,76
|157.538.115
|% -6,46
|
|THYAO
|40,54
|2.014.885.021
|% 0,10
|
|EREGL
|33,34
|612.853.788
|% 0,54
|
|SISE
|17,74
|581.992.512
|% 0,17
|
|TUPRS
|233,90
|574.595.648
|% -1,72
|
|ASELS
|24,32
|512.798.319
|% -1,78
|
|EKGYO
|2,62
|457.072.035
|% -1,13
|
|ODAS
|2,42
|328.519.070
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,17
|100.838.282
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,87
|364.590.380
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,92
|499.831.240
|% -0,56
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8238
|14,8313
|% 0,28
|
|Euro
|15,6655
|15,6769
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,5607
|18,6538
|% 1,08
|
|Frank
|15,2191
|15,3108
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9406
|3,9604
|% 0,29
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,90
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,71
|