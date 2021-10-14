***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 10:05
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970624
BIST
10:371.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:379,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0651
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:3710,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0842
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:37527,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,50
|Açılış
|: 526,88
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:37
|LUKSK
|54,45
|2.695.928
|% 10,00
|
|MAALT
|185,10
|13.689.555
|% 8,37
|
|MERIT
|25,90
|11.562.664
|% 7,47
|
|AGYO
|2,80
|18.110.613
|% 5,26
|
|SEYKM
|15,27
|10.139.997
|% 4,45
|
|DOBUR
|31,50
|1.207.740
|% -7,79
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|AKFGY
|5,81
|70.796.581
|% -4,91
|
|GRNYO
|2,33
|639.756
|% -4,90
|
|PRKAB
|18,59
|25.867.407
|% -3,68
|
|FROTO
|175,10
|319.493.184
|% -1,41
|
|TUPRS
|124,70
|252.355.842
|% 1,55
|
|GARAN
|9,39
|217.117.036
|% 0,11
|
|EREGL
|17,60
|165.702.333
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,81
|154.761.111
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,40
|88.104.235
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,83
|59.332.673
|% 0,55
|
|GARAN
|9,39
|217.117.036
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,81
|154.761.111
|% 1,04
|
|SKBNK
|0,99
|19.787.682
|% 0,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1364
|9,1427
|% 0,72
|
|Euro
|10,6207
|10,6278
|% 0,80
|
|Sterlin
|12,4867
|12,5493
|% 0,95
|
|Frank
|9,8889
|9,9485
|% 1,01
|
|Riyal
|2,4302
|2,4424
|% 0,67
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,81
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,68
|