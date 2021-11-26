***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 14:40
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979788
BIST
14:321.785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -34,54
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
14:3212,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0970
|Açılış
|: 12,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
14:3213,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1911
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
14:32705,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 15,52
|Açılış
|: 705,68
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler14:30
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.193.656
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|134.239.900
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|26.911.688
|% 9,99
|
|DOBUR
|290,90
|29.685.763
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|46.779.245
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,40
|452.076.370
|% -9,70
|
|THYAO
|17,10
|2.163.641.444
|% -8,95
|
|DURDO
|21,26
|62.221.785
|% -8,20
|
|TAVHL
|27,26
|287.222.399
|% -7,59
|
|THYAO
|17,10
|2.163.641.444
|% -8,95
|
|SASA
|40,60
|1.093.929.704
|% 3,73
|
|GARAN
|11,53
|980.567.261
|% -1,79
|
|YKBNK
|3,22
|846.948.205
|% -3,30
|
|HALKB
|5,38
|775.465.018
|% 2,48
|
|YKBNK
|3,22
|846.948.205
|% -3,30
|
|HALKB
|5,38
|775.465.018
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,16
|313.733.259
|% -2,26
|
|THYAO
|17,10
|2.163.641.444
|% -8,95
|
|MOBTL
|1,73
|156.139.067
|% 3,59
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0848
|12,0969
|% 0,81
|
|Euro
|13,6402
|13,6556
|% 1,40
|
|Sterlin
|16,0784
|16,1590
|% 0,87
|
|Frank
|13,0250
|13,1035
|% 2,00
|
|Riyal
|3,2149
|3,2310
|% 0,81
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|22,85
|
|Altın Gr.
|706
|706
|15,80
|
|Cumhuriyet
|4.654
|4.725
|105,00
|
|Tam
|4.619
|4.740
|92,42
|
|Yarım
|2.233
|2.293
|44,71
|
|Çeyrek
|1.120
|1.147
|22,35
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,22
|0,11
|
|B. Petrol
|77,53
|77,53
|-4,69
|
Seans Raporu
14:30
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14:43NTHOL
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14:42XU030
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14:40ISBIR
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 907 adet işlem