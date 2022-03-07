***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 15:07
***AGESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007790
BIST
15:321.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:3214,3556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1414
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:3215,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1008
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:32917,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 18,27
|Açılış
|: 917,29
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:32
|SELVA
|18,76
|27.656.924
|% 9,96
|
|FADE
|6,44
|34.430.910
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,09
|160.286.573
|% 9,77
|
|PETUN
|24,04
|74.428.333
|% 8,98
|
|SANEL
|8,01
|8.243.642
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|9.219.177
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.643.584
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|76.970.424
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.712.169
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,86
|2.702.025.965
|% 2,51
|
|THYAO
|25,40
|1.944.895.800
|% 0,40
|
|EREGL
|34,42
|1.645.119.247
|% 1,24
|
|GARAN
|11,79
|1.257.769.152
|% -0,51
|
|ASELS
|24,32
|1.165.303.225
|% 0,50
|
|KRDMD
|13,86
|2.702.025.965
|% 2,51
|
|ODAS
|1,37
|256.759.707
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,96
|535.436.046
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,06
|264.420.267
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,65
|430.422.910
|% 0,00
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3443
|14,3556
|% 0,99
|
|Euro
|15,6388
|15,6768
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,9097
|19,0045
|% 0,71
|
|Frank
|15,4888
|15,5821
|% 0,31
|
|Riyal
|3,8198
|3,8389
|% 1,12
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|17,13
|
|Altın Gr.
|917
|917
|18,05
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|120,00
|
|Tam
|6.052
|6.205
|119,08
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|57,60
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|28,80
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,20
|
|B. Petrol
|124
|124
|6,10
|