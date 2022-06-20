***AGESA* *MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.06.2022 18:17
***AGESA******MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/06/2022 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) payları ile ilgili olarak 46.5821 ortalama fiyattan 424,000 adet alış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) sermayesindeki sahip olunan paylar 16/06/2022 tarihi itibarıyla % 5 sınırını aşmıştr.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/06/2022 424.000 424.000 4.945.193 5.369.193 % 4,98 % 5,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038318
BIST
17:592.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,00
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:5917,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5918,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0944
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:591.024,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.024,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OLMK
|12,54
|31.609.779
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.328.671
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,68
|156.085.220
|% -5,66
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|HUBVC
|8,14
|18.867.500
|% -4,80
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|THYAO
|50,60
|7.165.782.981
|% 5,02
|
|EREGL
|27,78
|4.605.047.993
|% -3,68
|
|SISE
|22,40
|1.955.880.842
|% 2,28
|
|SASA
|45,56
|1.616.253.585
|% -1,04
|
|TUPRS
|261,10
|1.179.632.764
|% -2,72
|
|ODAS
|3,07
|979.674.012
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,87
|956.671.056
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|753.349.182
|% 2,78
|
|EREGL
|27,78
|4.605.047.993
|% -3,68
|
|THYAO
|50,60
|7.165.782.981
|% 5,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3318
|17,3361
|% 0,06
|
|Euro
|18,2526
|18,2727
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,1799
|21,2861
|% 0,31
|
|Frank
|17,8558
|17,9634
|% 0,42
|
|Riyal
|4,6055
|4,6286
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,52
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.785
|6.902
|-64,00
|
|Yarım
|3.331
|3.376
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,10
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem