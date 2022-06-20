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***AGESA* *MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

20.06.2022 18:17
***AGESA* *MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AGESA******MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MAVI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

16/06/2022 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) payları ile ilgili olarak 46.5821 ortalama fiyattan 424,000 adet alış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) sermayesindeki sahip olunan paylar 16/06/2022 tarihi itibarıyla % 5  sınırını aşmıştr.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/06/2022 424.000 424.000 4.945.193 5.369.193 % 4,98 % 5,41




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038318


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EGEEN 2.205,50 193.328.671 % 10,00  
ORMA 31,46 642.256 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.890.900 % 9,98  
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Sterlin 21,1799 21,2861 % 0,31  
Frank 17,8558 17,9634 % 0,42  
Riyal 4,6055 4,6286 % 0,05  
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Altın Gr. 1.024 1.024 -0,53  
Cumhuriyet 6.807 6.910 -17,00  
Tam 6.785 6.902 -64,00  
Yarım 3.331 3.376 -31,00  
Çeyrek 1.668 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,59 21,62 -0,07  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 -0,04  
B. Petrol 113 113 -0,10  
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