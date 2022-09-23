***AGESA* *MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 19:16
***AGESA******MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
20/09/2022 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) payları ile ilgili olarak 72.1085 ortalama fiyattan 1.534.000 adet satış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) sermayesindeki sahip olunan paylar 20/09/2022 tarihi itibarıyla % 5 sınırı altına inmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/09/2022 1.534.202 1.534.202 5.715.452 4.181.250 % 5,75 % 4,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065046
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,8454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1959
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8025
18:05972,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,93
|Açılış
|: 973,00
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
970,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3966
|18,4067
|% 0,48
|
|Euro
|17,8315
|17,8454
|% -1,09
|
|Sterlin
|19,9382
|20,0382
|% -2,96
|
|Frank
|18,6932
|18,8058
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8775
|4,9019
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,37
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,89
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.644
|6.768
|6,00
|
|Yarım
|3.230
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,39
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-3,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
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Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
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17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem