***AGESA* *MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***AGESA******MAVI*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [MAVI]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar20/09/2022 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) payları ile ilgili olarak 72.1085 ortalama fiyattan 1.534.000 adet satış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) sermayesindeki sahip olunan paylar 20/09/2022 tarihi itibarıyla % 5 sınırı altına inmiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)20/09/2022 1.534.202 1.534.202 5.715.452 4.181.250 % 5,75 % 4,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065046BIST