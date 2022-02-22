***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30.04.2020 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Genel Kurul toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme ekte bulunmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKuruluş 30/12/1976 10/01/1977 1335, 7, 8, 9, 20 15/08/1979 27/08/1979 2197 (Sermaye 2,4 Milyar TL.) 05/12/1986 10/12/1986 16577 (Sermaye 12,1 Milyar TL) 24/11/1988 01/12/1988 21577 (Sermaye 48,4 Milyar TL), 8 27/10/1992 03/11/1992 31487 (Sermaye 100 Milyar TL) 22/10/1993 04/11/1993 33987 (Sermaye 800 Milyar TL) 12/12/1994 16/12/1994 36837 (Sermaye 1 Trilyon TL) 20/11/1995 23/11/1995 39217 (Sermaye 7 Trilyon TL) 08/12/1998 11/12/1998 46894, 5, 7, 8, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 ve Geçici 1. Madde 15/07/1999 20/07/1999 4837Düzeltme 06/07/1999 27/07/1999 48423, 5, 7, 17?nci maddelerin tadili ve Geçici 1. Madde?nin kaldırılması 23/03/2001 28/03/2001 52627 (Sermaye 13.650.000.000.000 TL) 07/05/2002 13/05/2002 55467 (Sermaye 13.650.012.787.000 TL) 15/07/2002 21/08/2002 56187 (Sermaye 20.475.019.181.000 TL) 10/06/2004 15/06/2004 60717 (Sermaye 40.000.000 YTL) Geçici Madde: Pay Değişimi 08/06/2005 13/06/2005 63237 (Nevi ve Grup değişiklikleri) Geçici 1. maddenin eklenmesi 27/07/2006 01/08/2006 66117 (Sermaye 160.000.000 YTL), 8 (Nev?i ve Grup değişiklikleri), Eski Geçici 1. maddenin kaldırılması ve yeni Geçici 1. maddenin eklenmesi, Geçici 2. maddenin eklenmesi 02/02/2007 07/02/2007 67405, 7 ve Geçici 1?inci maddelerin değiştirilmesi, Geçici 2?nci maddenin kaldırılması 11/05/2010 17/05/2010 75654, 10, 19 ve 22?nci maddelerin değiştirilmesi, 36?ncı maddenin eklenmesi 29/05/2012 04/06/2012 80821, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerin değiştirilmesi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeler ile Geçici 1?inci maddenin iptal edilmesi (kaldırılması) 30/05/2013 05/06/2013 83351, 3,4,7,9,10,11,12 ve 18 numaralı maddelerin değiştirilmesi 8 numaralı maddenin kaldırılması ve Geçici 1?inci maddenin eklenmesi 27/12/2017 29/12/2017 948427 numaralı maddenin eklenmesi 05/05/2020 07/05/2020 10073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003588BIST