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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

22.02.2022 20:18
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

30.04.2020 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Genel Kurul toplantısında kabul edilen Esas Sözleşme ekte bulunmaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 30/12/1976 10/01/1977 133
5, 7, 8, 9, 20 15/08/1979 27/08/1979 219
7 (Sermaye 2,4 Milyar TL.) 05/12/1986 10/12/1986 1657
7 (Sermaye 12,1 Milyar TL) 24/11/1988 01/12/1988 2157
7 (Sermaye 48,4 Milyar TL), 8 27/10/1992 03/11/1992 3148
7 (Sermaye 100 Milyar TL) 22/10/1993 04/11/1993 3398
7 (Sermaye 800 Milyar TL) 12/12/1994 16/12/1994 3683
7 (Sermaye 1 Trilyon TL) 20/11/1995 23/11/1995 3921
7 (Sermaye 7 Trilyon TL) 08/12/1998 11/12/1998 4689
4, 5, 7, 8, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 ve Geçici 1. Madde 15/07/1999 20/07/1999 4837
Düzeltme 06/07/1999 27/07/1999 4842
3, 5, 7, 17?nci maddelerin tadili ve Geçici 1. Madde?nin kaldırılması 23/03/2001 28/03/2001 5262
7 (Sermaye 13.650.000.000.000 TL) 07/05/2002 13/05/2002 5546
7 (Sermaye 13.650.012.787.000 TL) 15/07/2002 21/08/2002 5618
7 (Sermaye 20.475.019.181.000 TL) 10/06/2004 15/06/2004 6071
7 (Sermaye 40.000.000 YTL) Geçici Madde: Pay Değişimi 08/06/2005 13/06/2005 6323
7 (Nevi ve Grup değişiklikleri) Geçici 1. maddenin eklenmesi 27/07/2006 01/08/2006 6611
7 (Sermaye 160.000.000 YTL), 8 (Nev?i ve Grup değişiklikleri), Eski Geçici 1. maddenin kaldırılması ve yeni Geçici 1. maddenin eklenmesi, Geçici 2. maddenin eklenmesi 02/02/2007 07/02/2007 6740
5, 7 ve Geçici 1?inci maddelerin değiştirilmesi, Geçici 2?nci maddenin kaldırılması 11/05/2010 17/05/2010 7565
4, 10, 19 ve 22?nci maddelerin değiştirilmesi, 36?ncı maddenin eklenmesi 29/05/2012 04/06/2012 8082
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerin değiştirilmesi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı maddeler ile Geçici 1?inci maddenin iptal edilmesi (kaldırılması) 30/05/2013 05/06/2013 8335
1, 3,4,7,9,10,11,12 ve 18 numaralı maddelerin değiştirilmesi 8 numaralı maddenin kaldırılması ve Geçici 1?inci maddenin eklenmesi 27/12/2017 29/12/2017 9484
27 numaralı maddenin eklenmesi 05/05/2020 07/05/2020 10073



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003588


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