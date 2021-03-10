***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
10.03.2021 18:19
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2021
Karar Sayısı
10
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 2020 Ocak – Aralık dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, Faaliyet Raporu ektedir. a)31.12.2020 tarihli Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Mehmet Ercan KUMCU Ali Galip YORGANCIOĞLU Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Onur ÇEVİKEL Volkan Harmandar Mali İşler Başkanı (CFO) Mali İşler Koordinatörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916944
BIST
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|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
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|
1.566
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9,1129
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18:05415,91
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|Açılış
|: 415,91
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|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5257
|7,5321
|% -0,99
|
|Euro
|8,9562
|8,9657
|% -1,14
|
|Sterlin
|10,4401
|10,4925
|% -1,03
|
|Frank
|8,0591
|8,1076
|% -1,38
|
|Riyal
|2,0042
|2,0142
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,65
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,35
|67,35
|-0,17
|
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