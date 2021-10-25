***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/10/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/08/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Çelik motor halka kapalı olduğu icin bağımsız YK üyesi bulunmamaktadırSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıMoov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSaatlik Motorlu Araç KiralamaSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi47.289.805İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25/10/2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı35.467.354 TL nominal değerli (3.546.735.374 adet hisse)Beher Pay Fiyatı0,0066 USDToplam Tutar23.354.983 USDSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%75Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%25Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%25Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,04İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,36Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı188.413.518 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıGetir Perakende Lojistik A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/10/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık neticesinde belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar21.10.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda iştirakimiz Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan saatlik araç kiralama şirketi Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin (MOOV) sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne satılmasına yönelik Rekabet Kurulu izni alındığı, taraflarca bağlayıcı devir ve ortaklık sözleşmeleri imzalandığı belirtilmişti. MOOV sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne devri gerçekleşmiştir. Pay devir bedeli 23.354.983 USD olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972246BIST