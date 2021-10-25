***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
25.10.2021 18:14
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Çelik motor halka kapalı olduğu icin bağımsız YK üyesi bulunmamaktadır
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Saatlik Motorlu Araç Kiralama
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
47.289.805
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25/10/2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
35.467.354 TL nominal değerli (3.546.735.374 adet hisse)
Beher Pay Fiyatı
0,0066 USD
Toplam Tutar
23.354.983 USD
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%75
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%25
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%25
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,36
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
188.413.518 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Getir Perakende Lojistik A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/10/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
21.10.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda iştirakimiz Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan saatlik araç kiralama şirketi Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin (MOOV) sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne satılmasına yönelik Rekabet Kurulu izni alındığı, taraflarca bağlayıcı devir ve ortaklık sözleşmeleri imzalandığı belirtilmişti. MOOV sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne devri gerçekleşmiştir. Pay devir bedeli 23.354.983 USD olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972246
BIST