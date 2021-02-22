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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

22.02.2021 17:26



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

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Açıklama

Şirketimizin 2020 yılı 4. çeyrek Finansal Sonuçları 03.03.2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 03/03/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911429


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DERIM 12,76 30.247.055 % 10,00  
ORMA 22,00 1.000.293 % 10,00  
VAKKO 7,38 65.414.598 % 9,99  
BRYAT 549,30 207.669.656 % 9,99  
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Altın Ons 1.808 1.808 25,95  
Altın Gr. 410 410 9,85  
Cumhuriyet 2.708 2.749 52,00  
Tam 2.693 2.763 50,86  
Yarım 1.301 1.336 24,61  
Çeyrek 653 668 12,30  
Gümüş.Ons 27,80 27,83 0,62  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,18  
B. Petrol 63,75 63,75 1,61  
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