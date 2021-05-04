***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
04.05.2021 15:16
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2021 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları 07.05.2021 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 07/05/2021
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934397
BIST
17:591.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:598,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0741
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:599,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:59478,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,37
|Açılış
|: 478,99
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSPOR
|2,09
|85.289.569
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.262.806
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.507
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.755.048
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.619.702
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|IDEAS
|69,00
|1.449.361
|% -8,12
|
|PRKME
|5,71
|63.065.775
|% -7,75
|
|EREGL
|19,67
|1.788.891.915
|% 3,74
|
|THYAO
|12,66
|1.257.461.684
|% -2,01
|
|KRDMD
|7,62
|934.495.327
|% 3,11
|
|GARAN
|7,27
|927.026.658
|% -1,36
|
|PETKM
|6,91
|829.627.347
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,08
|355.311.904
|% -1,89
|
|DOHOL
|2,99
|380.275.576
|% 1,01
|
|GARAN
|7,27
|927.026.658
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,62
|934.495.327
|% 3,11
|
|PETKM
|6,91
|829.627.347
|% 1,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3158
|8,3215
|% 0,90
|
|Euro
|9,9854
|9,9941
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,5002
|11,5579
|% 0,53
|
|Frank
|9,0744
|9,1291
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2084
|2,2195
|% 0,69
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,43
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem