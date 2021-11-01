***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
01.11.2021 15:44
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2021 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 08.11.2021 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 08/11/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973411
BIST
17:041.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
17:049,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0640
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:0411,0263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0876
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:04547,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,22
|Açılış
|: 547,81
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:04
|RALYH
|7,15
|82.937.279
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|19.549.633
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|25.520.037
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.395.557
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|96.495.030
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.611.278
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.327.167
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|468.175.065
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.255.620
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|2.319.222.142
|% 2,84
|
|SISE
|8,52
|937.280.080
|% -1,62
|
|THYAO
|15,37
|887.667.756
|% 2,67
|
|BIMAS
|64,00
|728.112.674
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,81
|637.166.168
|% 2,93
|
|GARAN
|10,13
|2.319.222.142
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,81
|637.166.168
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,04
|317.655.471
|% 3,55
|
|ODAS
|1,45
|171.701.326
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,75
|306.295.415
|% 3,38
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5207
|9,5256
|% -0,67
|
|Euro
|11,0170
|11,0263
|% -0,79
|
|Sterlin
|12,9455
|13,0104
|% -1,02
|
|Frank
|10,3711
|10,4335
|% -0,54
|
|Riyal
|2,5238
|2,5365
|% -0,98
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|7,20
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.610
|3.665
|10,00
|
|Tam
|3.598
|3.688
|11,62
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|5,62
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|1,24
|